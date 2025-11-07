Ziraat Bankası’ndan Rekor Kar: 2025’in Üçüncü Çeyreğinde 113,7 Milyar Lira

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Bankası, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 113,7 milyar lira net kar elde ettiğini açıkladı. Bankadan yapılan duyuruda, güçlü finansal yapısı sayesinde Ziraat Bankası’nın sektördeki liderliğini koruduğu ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdüren banka, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla finansal büyüklüğünü artırarak ekonomik kalkınmaya önemli destek sundu.

AKTİF BÜYÜKLÜK 7,9 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yaptığı açıklamada bankanın aktif büyüklükte lider konumunu pekiştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Aktif büyüklüğümüz yılın üçüncü çeyreğinde 7,9 trilyon lirayı aştı. Bankamız sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda öz kaynaklarını geliştirmeye ve bilançosunu daha sağlıklı bir yapıda oluşturmaya devam etti. Aktiflerimizin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,9 trilyon lirayı aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 5,3 trilyon lira olarak gerçekleşti.”

Çakar, reel sektöre ve bireysel müşterilere sundukları finansal çözümlerle Türkiye’nin ekonomik büyümesine öncülük ettiklerini ifade etti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

KOBİ VE TARIM SEKTÖRÜNE DESTEK VURGUSU

Ziraat Bankası’nın finansal başarısının sadece bilanço rakamlarıyla sınırlı olmadığını belirten Çakar, sağlanan desteklerin ekonominin farklı alanlarında büyümeye katkı sağladığını söyledi: “Sunduğumuz finansal destekle ekonomimizin en önemli unsurlarından olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyümesine, gıda arz güvenliğinin sağlanması çerçevesinde tarım sektörünün gelişmesine ve ekonomimize en fazla katma değer sunacak üretim, yatırım, cari denge, istihdam gibi alanların daha fazla desteklenmesine katkı sağlıyoruz.”

‘DIŞ TİCARETTE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ’

Çakar, dijital bankacılık ve dış ticaret alanındaki yeniliklere de değinerek şu açıklamayı yaptı: “Şube ve ATM'lerden oluşan ülkemizin en yaygın bankacılık hizmet ağı, yatırımlara ve geliştirmeye sürekli olarak devam ettiğimiz sektördeki en yüksek aktif müşteri sayısına sahip dijital bankacılık uygulamalarıyla ülkemiz için önem arz eden başta tarım olmak üzere reel sektöre ve bireysel müşterilerimize hızlı, güvenli ve etkin şekilde finansman desteği sunmaya devam ettik. Ayrıca, geniş yurt dışı yapılanması ve yaygın muhabir ağının sağlamış olduğu güçle, dış ticaret işlemlerinde yenilikçi ve kaliteli çözümler sunmaya devam ediyoruz."

'ATILACAK ADIMLARA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Banka, yılın ilk dokuz ayında elde ettiği karın, finansal yapısını daha da güçlendirdiğini ve Türkiye ekonomisine katkı potansiyelini artırdığını vurguladı.

Ziraat Bankası’nın sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı stratejilerini de aktaran Çakar, şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde hem finansal alandaki başarımızı pekiştirmek hem de dijitalleşme ve sürdürülebilirlik stratejilerimizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Gelecek yıllarda, müşterilerimize daha fazla dijital ürün ve hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca çevreye duyarlı projelere verdiğimiz destekle Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda atılacak adımlara katkı sağlamaya devam edeceğiz."

