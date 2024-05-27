Yurttaşın omzundaki yük... 'Sudan ucuz' sözü bile yalan oldu

Yurttaşlar ekonomik kriz ve artan enflasyonla boğuşurken, tüm ürün ve hizmetlerde de büyük fiyat artışları yaşandı. Su fiyatları da enflasyondan nasibini alan ürün kalemleri arasında yer aldı.

Ambalajlı su fiyatları son bir yılda yüzde 100'ü aşkın zamlandı. Ortalama 19 litrelik damacana suyun fiyatı 100 TL'yi aştı.

Birgün’den Tuğçe Göbekçin’in haberine göre, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız "Tüketicilerin ambalajlı suyun sürekli artan ekonomik baskısından kurtarılması gerekir" ifadelerini kullandı.

19 litrelik damacana suyun fiyatı 85 TL ile 110 TL arasında değişirken, 19 litrelik bir damacanadan ortalama 95 bardak su elde edildiği düşünüldüğünde bir bardak suyun fiyatı neredeyse 1 TL'ye ulaştı.

Aylık ortalama 5 damacana su tüketen bir ailenin sadece içme suyuna harcadığı miktar 500 TL'ye kadar çıkıyor. 1990’lı yıllarda başta İstanbul olmak üzere hayatımıza giren ambalajlı suların fiyat artışlarını yorumlayan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı maliyetlerin yükseldiğini ve bunun da tüketiciye yansıdığını söyledi.

'LOJİSTİK GİDERLER EN BÜYÜK MASRAF KALEMİ'

Lojistik giderlerinin en büyük masraf kalemi olduğunun altını çizen Kalebaşı şöyle konuştu:

“Ayrıca damacana sular diğer ürün gruplarından ayrı olarak, tüketicilerin evlerine kadar tek tek servis edilen hizmet ağırlıklı ürünlerdir. Bu sebeple eleman ve lojistik maliyetlerindeki değişimden de çok daha fazla etkilenmektedir. Bu yüzden su kaynağının ve üretim tesislerinin suyun satıldığı bölgelere uzaklığına bağlı olarak maliyetler çok farklı olabiliyor. Bu özgün koşulla birlikte, firmalar arasındaki fiyat farkları pazarlama stratejisi paralelinde de farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle de ambalajlı su sektöründe ortak bir maliyet ve buna bağlı olarak fiyat artışından söz etmek pek mümkün olmuyor.”

19 Litrelik su fiyatları ise anlık olarak şöyle:

Buzdağı: 130

Saka: 95

Erikli: 100

Sırma: 105

Akdağ: 85

Kayın: 90

Abant: 105

Hayat: 105