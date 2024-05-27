Artık yemek-içmek lüks oldu: Kolanın ardından cipse de zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cips fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de kolaya zam geleceğini belirtmişti.

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Artık yemek-içmek lüks oldu: Kolanın ardından cipse de zam

Kolanın ardından cipse de zam geliyor.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından iğneden ipliğe her kaleme zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kolaya zam geleceğini duyurmuştu.

Erol Dündar'ın aktardığı bilgilere göre, 1 Haziran'dan 25 TL'ye satılan 0.33 mililitrelik kola fiyatları yüzde 20 zamlanarak 30 liraya yükselecek. 1 litrelik Sprite, Coca Cola ve Fanta fiyatları ise 30 liradan 35 liraya çıkarılacak.

Dündar ayrıca Fritos, Doritos, Ruffles marka cipslere de 1 Haziran'dan itibaren zam geleceğini açıkladı.

Buna göre cips fiyatlarında 5 ile 10 lira arası bir artış olacak.

Eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya yükseltilirken, diğer boydaki cipslerde yapılacak artış 5 lira ile sınırlı kalacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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