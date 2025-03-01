Yurt Dışı Alışverişte Yeni Dönem! Artık Zorunlu Oluyor: Ticaret Bakanlığı 20 Milyon Liraya Yükseltti

Ticaret Bakanlığı yurt dışından gelen ürünlere yönelik gümrük işlemlerinde önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin tebliğ kapsamında, hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar için teminat mektubu şartı getirildi. Buna göre yalnızca hava firmaların yolu ve karayolu üzerinden yetki kullanacak firmaların 10 milyon TL, her iki yetkiyi birden kullanacak ise 20 milyon lira teminat mektubu sunması zorunlu oldu.

TÜKETİCİLER İÇİN DE PEŞ PEŞE DÜZENLEME YAPILDI

2024 Ağustos'ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yurt dışından yapılan alışverişlerdeki vergi oranından ciddi artırıma gidilmişti. Artış oranı yüzde 60 ile yüzde 100 oranında olurken vergiye tabi olmayan alışveriş limiti de 150 eurodan 30 euroya çekilmişti. Yapılan düzenlemeyle birlikte Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yapılan alışverişlerde yüzde 30, AB üyesi dışındaki ülkelerden yapılacak alışverişlerde ise yüzde 60 vergi tahsil edilmeye başlanmıştı.

27 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan son düzenlemeyle birlikte yurt dışından yapılan online alışverişlerde ücretsiz kargo dönemi de sona ermişti.

Kaynak: Haber Merkezi