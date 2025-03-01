Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura! ‘Vergiden Kaçarım’ Diyen Herkesi Tek Tek Buldular: Beyanname için Süre Başladı, ‘33 Bin TL’ Detayı

Hükümet elde edilen kira gelirini beyan etmesi gerekenlerin tespiti ve bilgilendirilmesine yönelik çok sayıda çalışmayı devreye aldı. Son beyanname döneminde ise 1 milyon mükellefe Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından SMS'ler gönderildi. Kirayı elden ödeyenlere de ceza uygulanmasına yönelik adım atıldı.

Vergide kayıp ve kaçaklar etkin mücadelede adımların atılmaya devam edeceğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Geçen yıl kira denetimlerinde 425 bin konuta gittik. Veri analizi yaparak beyanda bulunmayan ama kiralık olduğunu düşündüğümüz bu konutları ziyaret ettik. Ev sahiplerine de mesaj gönderdik ve bu tespitlerimizi aktararak uyarıda bulunduk. Geçen yıl ilk defa beyanname veren 326 bin yeni ev sahibi çıktı. Kiracılardan bilgi almaya devam ediyoruz” bilgisini paylaştı.

KİRA GELİ BEYANNAMESİ İÇİN SÜRE BAŞLADI

Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren kira geliri beyanname süreci bugün itibarıyla resmen başladı. Mülk sahipleri 2 Nisan’a kadar beyannamelerini tamamlayarak gelir vergisi yükümlülüklerini yerine getirebilecek. 2024 yılı için belirlenen istisna sınırına göre yıllık 33 bin liranın üzerindeki konut kira gelirleri ve 230 bin liranın üzerindeki iş yeri kira bedelleri vergilendirilecek. Ancak bu sınırın altında kalanlar ise vergiden muaf olacaklar.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Vergi süreci Dijital Vergi Dairesi resmi internet sitesi üzerinden yürütülecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ‘Hazır Beyan Sistemi’ sayesinde mülk sahipleri beyanlarını kolaylıkla yapabilecek. Kiracılar da kira bildirim formu doldurarak beyan sürecine katkı sağlayabilecek. Kiracıların dolduracağı bu form ile kira gelirlerinin doğru bildirilmesine olanak sağlanarak vergi kaçağının önüne geçilecek.

ORTAK MÜLKİYET DURUMU

Gayrimenkulü birden fazla kişi ortak olarak sahiplenmişse her birey kendi hissesine düşen kira gelirini beyan etmek zorunda. Ayrıca aile bireyleri de kendi adlarına beyannameler verecek.

YURT DIŞINDA YAŞAYANLARIN DURUMU

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri ve yabancı kimlik numarası bulunan kişiler dış temsilciliklerden alacakları e-Devlet Şifresi ile sisteme giriş yaparak beyannamelerini verebilecekler. Ayrıca Hazır Beyan mobil uygulaması sayesinde cep telefonları üzerinden de beyanname gönderebilecekler.

VERGİ ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIR?

Tahakkuk edilen vergiler, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar, banka/kredi kartı, havale, PTT şubeleri ve vergi daireleri vezneleri aracılığıyla ödenebilecek. Kira gelirlerine yönelik gelir vergisi 2025 yılına ait iki eşit taksitle Nisan ve Temmuz ayılarında ödenecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

CEZA ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi