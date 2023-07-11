Yurttaş kredi kartlarına yöneldi, kriz büyüdü: 2 trilyon 211 milyar liralık borç

Kredi kartları ve bireysel krediye ilk beş aylık dönemde 114.6 milyar lira faiz ödendi. KOBİ’lerin kredi borçları 2 trilyon 785.7 milyar, tarım sektörünün borçları ise 445.8 milyar liraya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bankaların net kârı da bu yılın ilk beş ayında yüzde 44.1 oranında artarak 190 milyar TL’yi aştı. Krizdeki yurttaş hem hızla borçlanmaya devam ediyor ve ödeyemediği borçları için icralık oluyor.

CHP TBMM Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporunda, bu konuda öne çıkan detaylar şöyle:

Yurttaşın bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan bireysel (ihtiyaç, konut ve taşıt) kredileri ile kredi kartları borçları 23-27 Haziran günleri arasında 19.3 milyar lira artarak 2 trilyon 211 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda yıl başından bu yana tüketici kredileri 300.8 milyar lira artarak 1 trilyon 420 milyar lira, kredi kartı borçları ise 337 milyar lira büyüyerek 791 milyar liraya kadar çıktı.

Yine bankaların büyük bir kısmını varlık yönetim şirketlerine devrettiği kredi alacakları ise 4.5 milyar liralık artışla 34.7 milyar liraya çıktı. Yurttaşın bu tür borçları nedeniyle bankalara ödediği faiz de ilk 5 ayda 114.6 milyar lirayı buldu. Öte yandan yurttaşların TOKİ’ye de 46 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor.

1 Ocak- 7 Temmuz 2023 günleri arasında icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.8 oranında artarak 7 milyon 671 bine kadar yükseldi.

İlk 5 ayda KOBİ’lerin kredi borçları yüzde 33.4 artarak 2 trilyon 785.7 milyar lira, tarım sektörünün borçları ise yüzde 35.5 artarak 445.8 milyar liraya çıktı.

Ayrıca rapora göre Mayıs 2023 sonu itibarıyla yurtiçi yerleşiklere ait mevduatın yüzde 70.7’si 875 bin 488 mudiye (yerli milyoner) ait bulunuyor. Bunlara karşın bankacılık sektörünün net kârı ilk 5 ayda yüzde 44.1 artarak 190 milyar lira oldu.