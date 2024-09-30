Yoksulluk Sınırı Asgari Ücreti Dörde Katladı

Türk-İş, eylül ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 19 bin 830 lira olarak tespit ederek, yoksulluk sınırını 64 bin 595 lira olarak belirlendi.

Türk-İş’in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine olan yansımalarını tespit edebilmek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2024 sonuçları duyuruldu.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Araştırmaya göre, eylül ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için harcaması gereken gıda tutarını ifade eden "açlık sınırı" 19 bin 830 lira olarak hesaplandı.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 64 bin 595 lira oldu.

BEKARIN YAŞAM MALİYETİ

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 25 bin 706 lira olarak belirlendi.

Ağustosta ayı için belirlenen açlık sınırı 19 bin 271 lira, yoksulluk sınırı 62 bin 772 lira, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise 24 bin 962 lira olmuştu.

Eylül ayında yapılan araştırmayla birlikte 3 kalemde de artış görüldü.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,90 oranında gerçekleşti. Böylece aylık mutfak enflasyonunda mayıs ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Mutfak enflasyonunda son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 48,72 olarak tespit edilirken, yıllık ortalama artış yüzde 71,23 oldu.

EYLÜL AYI MUTFAK MASRAFLARI DEĞİŞİMİ

Eylül ayında süt, yoğurt, peynir ürünlerinin bulunduğu grupta fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Et fiyatları, bu ay tavuk ürünleri dışında kısmen de olsa düştü. Dana etinin kilogram fiyatında 26 lira, kuzu etinin kilogram fiyatında ise 12 lira azalış tespit edildi.

Palamut, hamsi, levrek, çupra gibi tezgahlarda yaygın bulunan balık çeşitlerinin kilogram fiyatları 150 ile 450 lira arasında farklılık gösterdi.

Patates ve kuru soğan fiyatlarında değişiklik olmadı. Meyve fiyatlarında ortalama 3 liralık yükseliş tespit edilirken, sebze fiyatlarında da ortalamada 10 liralık artış görüldü.

Pirinç, bulgur, makarna ve irmiğin fiyatında da değişiklik görülmedi. Un fiyatında bazı marketlerde ürün bazlı fiyat artışları tespit edildi fakat ortalamada un fiyatları da sabit kaldı.

Ayçiçek yağının kilogram fiyatında 5 liralık yükseliş belirlendi. Diğer ürünlerden zeytinyağı, tereyağı ve margarin fiyatlarında ise değişiklik görüşmedi. Yeşil zeytin kilogram fiyatında 7 lira artarken siyah zeytinin kilogram fiyatı ise 4 lira düştü.