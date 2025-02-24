Yepyeni Bir Komisyon! Bu Yıl Masaya Oturmayacaklarını Açıklamışlardı: Asgari Ücrette Dikkat Çeken Çıkış

Asgari ücret zammı 2025 yılı için belirlenirken birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Özellikle masanın işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ her fırsatta komisyonun yapısının değişmesi konusunda çağrıda bulunuyordu. O çağrılara bir yenisi daha eklendi ancak bu kez bir başka işçi konfederasyonu HAK-İŞ, komisyondaki eksiklikleri tek tek sıraladı.

ORAN YÜZDE 50’LERE YÜKSELDİ

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Bütün verileri dikkate aldığımız zaman asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlara oranı yüzde 50 civarına ulaştığı söyleniyor. TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bizim önümüze koyduğu tespitler farklı rakamları gündeme getirse de biz biliyoruz ki istisnai bir ücret olmaktan asgari ücret Türkiye'den çıktı” derken, “Bir geçim ücreti ve toplumun asgari ücretle çalışanların oranı gösteriyor ki bu Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Türkiye'nin en büyük iş sözleşmesinin yapıldığı ve buna adını veren asgari ücretin tabi ki endüstri ilişkiler açısından Türkiye'nin çalışma hayatı ile ilgili muhatapları açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR KOMİSYON İHTİYACI VAR

Arslan, asgari ücretin nasıl olması gerektiğinin ötesinde komisyon yapısına itiraz ettiklerini dile getirerek, “1970'li yılların mevzuatına göre hazırlanmış. O gününün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir noktada olabilir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu tür dar kapsamlı bir asgari ücret komisyonunun Türkiye'yi temsil etmediğini, endüstri ilişkiler sistemimizin sistemine uygun olmadığını daha da genişleterek, daha çoğulcu, katılımcı, demokratik ve gerçekten toplumun geniş kesimini ilgilendiren asgari ücretin o temsil kabiliyetini, çalışanların temsili konusunda da yeni bir komisyona ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET BELİRLEMESİNDE ‘AİLE’ KRİTERİ

Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"İLO'nun 1970 yılında imzaladığı 131 sayılı sözleşmede iki temel konudan bir tanesi; asgari ücret belirlenirken işçiler değil, işçiler ile beraber ailelerin de ihtiyaçları dikkate alınması gerekir diye bir sözleşmesi var. Ülkemiz bunu imzalamadı ama bu önemli bir sözleşme. İkincisi asgari ücret belirlenirken bağımsız danışmanların olması ve bu danışmanların oluşturduğu bir kısım verilerin asgari ücret yapılırken kullanılması gerektiği hususun da iki tane temel yaklaşım var. Bizde buradan yola çıkarak asgari ücret belirlenirken aile hükümlülüklerinin dikkate alınarak bir asgari ücretin belirlenme hususu bizim açımızdan yapılması ve düzenlenmesi gereken bir konuydu.”

BU YIL TOPLANTILARA KATILMAYACAKLAR

Arslan, "2024 yılının asgari ücretinin belirlenmesinde yaşanan bazı yeni durumları paylaşmamız gerekiyor. Bizi bu konuda çalışmaya iten ve cesaret veren özellikle işçi kesiminin temsil konusunda önümüzdeki 2025 yılına işçilerin temsil edildiği konfederasyon bu toplantılara katılmayacağını ilan etti. Asgari ücret tespit komisyonunun mevcut yapısıyla bile artık sürdürülebilir olmakta çıktığını görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA