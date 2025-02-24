Zammın Bir Kısmı Geri Alındı, Tahminler Değişti! Hakan Kara Şaşkınlığını Gizleyemedi: 'Enflasyona Günlük İnce Ayar'

Enflasyon rakamları 3 Mart'ta açıklanacak. Ocak ayında yüze 5'in üzerine çıkan enflasyon için Şubat ayında da yüzde 4'ler konuşuluyordu. Nedeni ise sağlıkta katılım paylarının yükseltilmesiydi. Ancak o karardan vazgeçildi. Enflasyonda beklentiler de böylece geriledi. Prof. Dr. Hakan Kara konuya ilişkin, "Enflasyona bu ölçüde günlük ince ayar yapabilen başka bir ülke var mıdır bilmiyorum” diyerek yorumda bulundu.

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Zammın Bir Kısmı Geri Alındı, Tahminler Değişti! Hakan Kara Şaşkınlığını Gizleyemedi: 'Enflasyona Günlük İnce Ayar'

Geçtiğimiz ay yayımlanan sağlık uygulama tebliği (SUT) ile devlet ve üniversite hastanelerinde katılım payı tutarları artırılmıştı. O karar yüzde 5,03 gelen Ocak 2025 enflasyonu üzerinde 0,5 puanlık etki yaratmıştı. Hatta uzmanlar Şubat ve Mart aylarında da bu etkinin devam ederek yıl genelinde 1,5 puanlık enflasyon artışına neden olacağını dile getiriyordu.

ENFLASYON TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Enflasyonla mücadele kapsamında o karardan çabuk vazgeçildi. Kamu sağlık kurumlarında yakın dönemde artırılan hasta katılım payı tutarları düşürüldü. Böylece enflasyon beklentilerinde de düşüş revizyonları başladı. Katılım payının düşürülmesinin ardından toplam etkinin daha önceki tahmine kıyasla 0,4-0,8 puan daha düşük gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Böylece aylık tahminler yüzde 4 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine geriledi.

HAKAN KARA: ‘ENFLASYONA GÜNLÜK AYAR’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilkent Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hakan Kara, “Sanırım Şubat enflasyonunun yüzde 4’ün üzerine doğru gideceği anlaşılınca sağlık hizmetlerindeki zammın bir kısmı geri alınmış. Enflasyona bu ölçüde günlük ince ayar yapabilen başka bir ülke var mıdır bilmiyorum” şeklinde yorumda bulundu.

Zammın Bir Kısmı Geri Alındı, Tahminler Değişti! Hakan Kara Şaşkınlığını Gizleyemedi: 'Enflasyona Günlük İnce Ayar' - Resim : 1

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyonu için 3 puanlık revize gelmiş ve tahminler yüzde 24’e yükseltilmişti. Son TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise Şubat ayı enflasyon tahmini yüzde 3,23 olarak tahmin edildi.

ŞUBAT 2025 ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Şubat ayı enflasyon oranları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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