Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu

29 Ekim'de ucuzluğu ile piyasaya giriş yapması beklenen Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri TOGG'tan sonra ikinci yerli üretim otomobil olacak. İki modeli bulunan yerli otomobilde fiyatlar da belli oldu.

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Yeni yerli otomobilin fiyatları belli oldu

Yeni yerli otomobil hamlesi olan Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri ile bu araçlar 29 Ekim'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

TOGG'tan sonra ikinci atılım olacak olan yerli ve elektrikli otomobil üretimi olan Joyce otomobilin fabrikası ise Tekirdağ'a kurulacak.

Burada Türkiye'nin yüzde 100 yerli üretim motor ve batarya ile elektronik sistemlere sahip elektrikli araçlar üretilecek.

Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri'nin yüzde 75’ini alan Agrotech, yerli eMotor, batarya ve elektronik sistemlerine sahip A0 sınıfı elektrikli araçları, 29 Ekim'de satışa sunacak.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Piyasayı sallayacak ucuz ve yerli elektrikli otomobil fiyatları ise şöyle olacak:

Sedan modeli 699 bin lira,

Ticari modeli 1 milyon 199 bin lira.

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Togg Yerli otomobil
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