Bir sigara grubuna büyük zam! 70 liraya dayandı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu.
Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.
Dündar'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:
Wiston gurubuna #sigara ya büyük #ZamGeldi devamı gelir pic.twitter.com/M8WdP1iJCC— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 3, 2024