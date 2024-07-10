Yeni Kriz Kapıda! Emekli Maaşı Düzenlemesi Kimleri Kızdıracak?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Emekliye ‘sınırlı artışın’ perde arkası... Sadece 3 milyon emekli yararlanacak" başlıklı bugünkü yazısında, "Hükümetin, toplumdan gelen yoğun baskı sonucu ‘kısmen’ iyileştirme kararı aldığı emekli maaşları konusunda, yeni kriz kapıda. Sadece en düşük maaş alan emeklilere ilişkin düzenleme, yüksek prim ödeyenlerin cezalandırılması anlamına gelecek. Sadece yaklaşık 3 milyon emeklinin maaşı 12 bin liraya çıkartılacak. Kademeli artış yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin AKP'nin en önemli gündem konusu olduğunu kaydeden Babacan, "Son üç ay içerisinde, en az üç kez gündeme gelen emekli maaşı artışı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sürekli reddedildi. Önceki gün basında da yer alan son girişim konusunun perde arkası şöyle..." diye yazarak aldığı bilgileri paylaştı:

"Yaz dönemi çalışmaları için sahaya inen milletvekillerinin tamamı, hayat pahalılığı ve emekli maaşlarının düşüklüğü konusunda sürekli tepki aldıklarını AK Parti grup yönetimine ilettiler. Baskı artınca konu, önce genel merkez toplantılarına ardından da Bakanlar Kurulu toplantılarına taşındı. Ancak tüm girişimler sadece en düşük emekli aylıklarında iyileştirme yapma noktasında kaldı. Milletvekilleri ayrıca grup yönetimi aracılığıyla sorunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na taşıdılar. Bu kapsamda aylıkların artırılması konusu ilk kez geçen haftaki Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldi. Çalışma Bakanı bu konuda olasılıkları alternatifli olarak kabineye sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘sınırlı kalmak kaydıyla’ Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan’dan ortak çalışma yapmalarını istedi. Etki analizi içeren kapsamlı bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sunuldu. Toplantının sonuçları AKP Grubu'na iletilecek. Üzerinde uzlaşma sağlanan metnin, sadece en düşük emekli maaşı alan 3 milyon kişiyi ilgilendireceği ve maaşların 12 bin liraya çıkacağı belirtiliyor. Kapsamın genişlemesi, kademeli olarak diğer emekli maaşlarına yansıtılması düşünülmüyor. Bu durumun ciddi bir tartışma yaratacağı yüksek prim ödediği halde asgari prim ödeyen bir apartman görevlisiyle yaklaşık aynı maaşı alacak eğitimli kesimin isyan edeceği belirtiliyor."

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