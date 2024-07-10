Yandaş Yazar Cem Küçük AKP'ye Sordu: Şu Emekli İşini Çözmek Zor Mu?

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında emekli maaşları üzerinden AKP'yi eleştirdi. 'AK Parti emekli işinde çözümsüzlük çözümdür anlayışını benimsemiş gözüküyor' diyen Cem Küçük, 'Önerim sokaklara çıkıp insanlarla biraz konuşsunlar. Ya da milletvekilleri memleketlerine gittiklerinde emeklilere bir kulak versinler' dedi.

Cem Küçük, 'Şu emekli işini çözmek zor mu?' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

'BİR YETKİLİ DE AÇIKLAMA YAPMADI'

'AK Parti emekli işinde çözümsüzlük çözümdür anlayışını benimsemiş gözüküyor. Enflasyon farkları ortaya çıktı. Bunun emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı muamma oldu. 12 bin, 15 bin lirayı anladık. Onlara yüzde 25 yansıyacak. Peki kök maaşı 8 bin, 9 bin olanlara ne olacak?

Bir yetkili çıkıp da bir şey demedi. En son AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir çalışma yapılıyor dedi. En düşük maaş alan sayı aşağı yukarı 1 milyon 800 bin. Hadi diyelim 2 milyon kişi. 2 bin TL zam alsalar, aylık 4 milyar, yıllık 48 milyar TL eder. Bunu hesaplaması zor mu?

'SOKAKLARA ÇIKIP İNSANLARLA BİRAZ KONUŞSUNLAR'

Geçen seneden beri emekli işinde adalet sağlanamadı. Şunu bir yapın artık. Ne olur? Zaten şu hayat pahalılığında en çok derdi olan, en büyük geçim sıkıntısı çekenler emekliler ve özel sektör çalışanları.

Umarım AK Parti bu hafta emekli sorununu çözer. Eğer çözülemiyorsa da topluma bir açıklama yapın. Halk beklenti içine giriyor haklı olarak. Ayrıca AK Parti’ye önerim sokaklara çıkıp insanlarla biraz konuşsunlar. Ya da milletvekilleri memleketlerine gittiklerinde emeklilere bir kulak versinler. Gerçekten sıkıntı var.'