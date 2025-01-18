Yeni Kripto Para Çıkardı, Değeri 24 Saatte Yüzde 200 Arttı: Trump’tan Meme Coin Hamlesi

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarından TRUMP adıyla yeni bir “meme coin” çıkarıldığı duyuruldu. TRUMP adını taşıyan meme coinin değeri son 24 saatte yüzde 200 artarak 19,11 dolar seviyesine ulaştı.

Yeni Kripto Para Çıkardı, Değeri 24 Saatte Yüzde 200 Arttı: Trump’tan Meme Coin Hamlesi

20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacan olan Donald Trump’ın X ve Truth Social hesaplarında yer alan açıklamada, “Yeni resmi Trump meme’i burada!” ifadesiyle piyasaya sürülen yeni bir kripto para birimine ilişkin duyuruya yer verildi.

Başkanlık görevini devralmadan önce yapılan duyuru sosyal medyada dikkat çekerken, Trump’ın paylaşımında, “Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler” şeklinde ifadelere yer verildi.

1 GÜNDE RESMEN SIÇRADI

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saat içerisinde değeri yüzde 200'ü aşan artışla 6,24 dolardan 19,11 dolara kadar yükselen TRUMP adlı meme coin’in piyasa değeri ise yaklaşık 3,8 milyar dolar seviyesini gördü.

Trump’ın duyurularıyla birlikte paylaştığı internet sitesinde, TRUMP adlı coin’in popüler kripto birimlerinden Solana ağı üzerinden çıkarıldığı görülürken, toplam 200 milyon coin’in dolaşımda olduğu ve bu miktarın üç yıl içerisinde 1 milyara ulaşacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan duyurunun altında bazı kullanıcılar Trump’ın hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğine dair yorumlarda da bulundu.

Batı medyasında çıkan haberlerde, Trump’ın göreve gelmesiyle ABD’nin kripto para birimlerinden bir rezerv oluşturacağı ve burada ABD merkezli Solana ve Ripple gibi bara birimlerini tutacağı iddia edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kripto para
Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
ULAK Haberleşme ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Güç Birliği ULAK Haberleşme ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Güç Birliği
Kayseri'de meslek liseleri 5 yılda 141 milyon lira ciro elde etti Kayseri'de meslek liseleri 5 yılda 141 milyon lira ciro elde etti
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu