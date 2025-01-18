Yeni Kripto Para Çıkardı, Değeri 24 Saatte Yüzde 200 Arttı: Trump’tan Meme Coin Hamlesi

20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacan olan Donald Trump’ın X ve Truth Social hesaplarında yer alan açıklamada, “Yeni resmi Trump meme’i burada!” ifadesiyle piyasaya sürülen yeni bir kripto para birimine ilişkin duyuruya yer verildi.

Başkanlık görevini devralmadan önce yapılan duyuru sosyal medyada dikkat çekerken, Trump’ın paylaşımında, “Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler” şeklinde ifadelere yer verildi.

1 GÜNDE RESMEN SIÇRADI

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saat içerisinde değeri yüzde 200'ü aşan artışla 6,24 dolardan 19,11 dolara kadar yükselen TRUMP adlı meme coin’in piyasa değeri ise yaklaşık 3,8 milyar dolar seviyesini gördü.

Trump’ın duyurularıyla birlikte paylaştığı internet sitesinde, TRUMP adlı coin’in popüler kripto birimlerinden Solana ağı üzerinden çıkarıldığı görülürken, toplam 200 milyon coin’in dolaşımda olduğu ve bu miktarın üç yıl içerisinde 1 milyara ulaşacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan duyurunun altında bazı kullanıcılar Trump’ın hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğine dair yorumlarda da bulundu.

Batı medyasında çıkan haberlerde, Trump’ın göreve gelmesiyle ABD’nin kripto para birimlerinden bir rezerv oluşturacağı ve burada ABD merkezli Solana ve Ripple gibi bara birimlerini tutacağı iddia edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi