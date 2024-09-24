Yatırımcıların Gözü Bu Haberdeydi, Cevdet Yılmaz Açıkladı: Borsa ve Kripto Para Yatırımlarına Vergi Gelecek mi?

Borsa ve kripto para yatırımcılarında vergi endişesi hakim olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevet Yılmaz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bu yıl içinde yeni bir vergi paketi getirilmesini planlamadıklarını açıkladı.

Bloomberg’e konuşan Yılmaz, borsa vergisinin şu an için gündemlerinde olmadığını vurgulayarak, kripto paradan gelir edenlere ilişkin de bir düzenlemenin düşünülmediğini açıkladı. Türkiye’deki vergi politikalarına ilişkin konuşan Yılmaz, önümüzdeki dönemde istisna ve muafiyetlerin daraltılmasının esas konuları olacağını ve mevcut vergi oranlarında büyük bir değişiklik beklenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Yılmaz, “Gündemimizde hisse senedi vergisi yok. Daha önce tartışıldı ve gündemimizden düştü" dedi.

Yılmaz, borsada açığa satış yasağının kaldırılması konusunda ise “Finansal İstikrar Komitesi başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bunların etki değerlendirmelerini yapıyorlardır. Bunlar, yeri zamanı geldiğinde karar verilecek hususlar” ifadelerini kullandı.

TL’DEKİ DEĞERLENMEYE İLİŞKİN KONUŞTU

Türk Lirası’ndaki değerlenme üzerine konuşan Yılmaz, dalgalı kur rejimine ilişkin de konuştu. Merkez Bankası’nın spekülatif olaylara müdahalesinin kanuni görev olduğunu aktararak, Enflasyonla mücadele eden ülkelerde milli paranın değerlenmesinin doğal olduğunu söyledi.

Yılmaz açıklamalarında ayrıca enflasyon ve faizlerin orta vadede düşeceğini açıkladı.