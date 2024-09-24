İstanbul'daki Dev AVM'nin Arsası Satılıyor

Türkiye İş Bankası'nın sahibi olduğu İş GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Esenyurt’ta üzerinde Marmara Park Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu arsayı satacağını duyurdu. Sözleşme gereği ön alım hakkı Alman menşeili İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin sahibi Ece firmasına tanındı.

İş GYO, ön alım hakkı çerçevesinde 2.711.908.000 TL + KDV satış bedeliyle önce İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'ye teklif sunacak. Aynı arsanın bitişiğindeki iki parsel de 15.365.000 TL + KDV bedelle önce aynı şirkete teklif edilecek.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Avrupa’da 200’ü aşkın alışveriş merkeziyle faaliyet gösteren Alman ECE Marketplaces’in iştiraki olan ECE Türkiye (İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş) Marmarapark'ın 70 yıllığına sözleşmeli kiracısı durumunda. İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.’nin İş GYO’nun teklifini değerlendirmek için bir ay süresi bulunuyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası