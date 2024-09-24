Havalar Bozdu Fiyatlar Üçe katlandı Yoksul Dostu Balıktan Kötü Haber

Sezon başında tanesi 50 liradan satılan palamutun fiyatı hava koşullarının da bozmasıyla 150 liraya dayandı.

HAVA ŞARTLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Balıkçı Dündar Kırbaş, fiyat artışının nedenlerini açıklarken "Hava şartları olumsuz olduğu için balıkçılar denize açılamıyor. Ayrıca balıkların boyu da büyüdü. Eskiden 400 gram olan bir palamut şimdi 800-900 grama ulaştı” ifadesini kullandı.

TEK ARTIŞ PALAMUTTA DEĞİL

Palamutun yanı sıra diğer balık türlerinde de fiyat artışı yaşanıyor. Balıkçı Halit Bayrak, mezgittin 150, barbunun ise 100 liradan satıldığını belirterek, "Fiyatları biz değil, deniz şartları belirliyor. Hamsiyi ise önümüzdeki ay bekliyoruz" dedi.

Karadeniz'de yaşanan bu durum, hem balıkçılar hem de tüketicileri olumsuz etkiliyor. Balıkçılar, kötü hava koşulları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşarken, tüketiciler ise fiyatların yükselmesi dolayısıyla şikayetçi oluyor.

Kaynak: AA