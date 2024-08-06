Yaşlı ve Engelli Aylıkları Bugün Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıklarının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Yaşlı ve Engelli Aylıkları Bugün Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, yaklaşık 3,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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