Yaşam Maliyeti Tavan Yaptı! Rekor Artışla İstanbullunun Sınavı Oldu

Haziran ayında 63 bin 524 lira olan İstanbul'da Yaşam Maliyeti, temmuz ayında 66 bin 550 liraya çıktı. İPA'nın verilerine göre, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 112,87 ile zeytinyağında gerçekleşti.

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Yaşam Maliyeti Tavan Yaptı! Rekor Artışla İstanbullunun Sınavı Oldu

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının temmuz sonuçlarını açıkladı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,76 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 71,40 oranında arttı.

Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen aya göre 3 bin 26 lira artarak 66 bin 550 lira oldu.

ZEYTİNYAĞINDA REKOR ARTIŞ

Temel tüketim maddelerinde yıllık bazda en çok artış yüzde 112,87 ile zeytinyağında gerçekleşti. Tuvalet kağıdında yüzde 106,23, beyaz peynirde yüzde 89,61, margarinde yüzde 82,14 artış görüldü.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 10,50 ile etekte görülürken, onu yüzde 9,21 ile margarin, yüzde 8,53 ile zeytinyağı takip etti.

MALİYET HAZİRANDA NE KADARDI?

Haziranda İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,55 artmıştı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63 bin 524 lira olarak hesaplanmıştı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,25 artmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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