Yabancı Finans Kuruluşları Açıkladı: Dolar Yıl Sonu Ne Kadar Olacak?

Yılın ikinci yarısına girerken, yıl sonu dolar kurunun ne olacağı da merak edilmeye başlandı. Dünyanın önde gelen yedi finans kuruluşu, Türkiye için dolar tahminini paylaştı. Bankaların çoğu 36,0 tahmininde mutabık kaldı.

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Yabancı Finans Kuruluşları Açıkladı: Dolar Yıl Sonu Ne Kadar Olacak?

Son üç yıldır Türk Lirası tarihi bir değer kaybı yaşarken, döviz kuru da fahiş artış kaydetti. Dolar/TL, bu yıl sekiz ayda yüzde 13,55 oranında değer kazanırken, bugüne de 33,50 civarından başladı. Genel olarak istikrarsız bir gidişata sahip olan dolar kurunun bu yılı nasıl kapatacağına dair tahminler de açıklanmaya başladı. Önde gelen yedi uluslararası finans kuruluşu, Türkiye için yıl sonu dolar kuru tahminlerini duyurdu.

HSBC: Yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirledi.

Fitch: Kredi derecelendirme kuruluşu, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak açıkladı.

MorganStanley: ABD merkezli yatırım bankası yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak belirtti.

Deutsche Bank: Almanya'nın en büyük bankalarından olan kurum, yıl sonu dolar kuru tahminini 37,0 olarak belirledi.

BNP Paribas: Fransa merkezli bankacılık sektörünün önemli aktörü, yıl sonu dolar kuru tahminini 36,0 olarak açıkladı.

Commerzbank: Almanya'nın önde gelen bankası, yıl sonu dolar tahminini 35,0 olarak açıkladı.

Wells Fargo: ABD'nin büyük bankası, yıl sonu dolar kuru tahminini 32,5 olarak açıkladı.

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