Veriler ortaya koydu: Bekar bir çalışanın 'yaşama imkanı' kalmadı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş), eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini yayımladı.

Türk-İş tarafından açıklanan verilere göre, 2021 Ocak’tan 2023 Eylül ayına 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13 bin 334 liraya ulaştı.

YOKSULLUK SINIRI KATLANARAK BÜYÜYOR

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 43 bin lira 433 lira olarak ölçüldü.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN 'YAŞAMA İMKANI' KALMADI

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 17 bin 336 bin lira olarak kaydedildi.

AÇLIK VE YOKSULLUK DERİNLEŞTİ

Öte yandan Türkiye'de asgari ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor. Böylece Türk-İş'in verilerine göre, yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katına çıkmış oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem