Vergide tüm ülkeleri solladık: iPhone'un yeni modelinin en pahalı satıldığı ülke Türkiye oldu!

ABD'li teknoloji devi Apple'ın tanıttığı iPhone 15 serisinde yer alan iPhone 15 Pro Max'ın (1 TB) Türkiye'deki vergisiz fiyatı 43.013 TL.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türklerin bu modeli almak için yüzde 1'lik Kültür Bakanlığı payı için 430 TL, yüzde 12'lik TRT payı için 5.213 TL, yüzde 50'lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) payı için 24.328 TL, yüzde 20'lik Katma Değer Vergisi (KDV) payı için de 15.499 TL ödemesi gerekiyor.

Toplamda 45.471 TL'lik verginin yanı sıra iPhone'nin 4.514 TL'lik kârı da satış fiyatına yansıtılınca ABD'de 1.599 dolar olan cep telefonunun fiyatı Türkiye'de 3.457 (dolar kuru yaklaşık 26.90 lira) doları buluyor.

iPhone 15 Pro Max'ın en pahalıya satıldığı ülkeler sıralamasında Brezilya 2.876 dolarla ikinci, 2.404 dolarla Hindistan üçüncü oldu. iphone-worldwide.com'un verilerine göre, dördüncü 2.260 dolarla Danimarka, beşinci de 2.230 dolarla Norveç oldu. iPhone 15 Pro Max, Meksika'da 2.225 dolara, İsveç'te 2.150 dolara satılıyor. İtalya ve Fransa'da 2.122 dolara satılan modelin fiyatı Almanya'da ise 2.080 dolar.

Türkiye’de ise 11.402 TL ile asgari ücretli bir kişinin, söz konusu modeli alabilmesi için 8.1 aylık maaşını vermesi gerekiyor. 7.500 TL'lik emekli maaşı alan bir vatandaşın ise 12.4 aylık maaşını telefona ayırması gerekiyor.