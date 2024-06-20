Vergi uzmanı duyurdu: Yurt dışı çıkış harcı bin 500 TL'ye değil, 3 bin TL'ye çıkıyor

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nedim Türkmen, yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL'ye çıkarılacağını belirtti.

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Vergi uzmanı duyurdu: Yurt dışı çıkış harcı bin 500 TL'ye değil, 3 bin TL'ye çıkıyor

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, yurt dışı çıkış harcının ücreti 150 TL'den bin 500 TL'ye değil 3 bin TL'ye çıkarılacağını söyledi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından TBMM'de yeni vergi paketi teklifi tartışılacak.

Meclis gündemine gelecek yeni vergi paketinde harç tutarının 150 TL'den bin 500 TL'ye çıkacağı söylenmişti.

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Nedim Türkmen'in Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan paylaştığı tabloya göre, yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye çıkacak.

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