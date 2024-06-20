Vergi uzmanı duyurdu: Yurt dışı çıkış harcı bin 500 TL'ye değil, 3 bin TL'ye çıkıyor
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nedim Türkmen, yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL'ye çıkarılacağını belirtti.
Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, yurt dışı çıkış harcının ücreti 150 TL'den bin 500 TL'ye değil 3 bin TL'ye çıkarılacağını söyledi.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından TBMM'de yeni vergi paketi teklifi tartışılacak.
Meclis gündemine gelecek yeni vergi paketinde harç tutarının 150 TL'den bin 500 TL'ye çıkacağı söylenmişti.
Nedim Türkmen'in Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan paylaştığı tabloya göre, yurt dışı çıkış harcı 3 bin TL'ye çıkacak.
Harç 1.500 değil 3.000 TL pic.twitter.com/Lxytti2gjl— NEDİM TÜRKMEN (@neturkmenn) June 20, 2024
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