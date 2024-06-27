Vatandaş enflasyon altında ezilecek! Asgari ücretin alım gücü 13 bin TL'ye kadar gerileyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakanı Işıkhan, Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmayacağını duyurdu. 6 aylık enflasyon yüzde 25.8’i bulurken, 17 bin liralık asgari ücretin alım gücü 13.515 liraya kadar gerileyecek.

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Vatandaş enflasyon altında ezilecek! Asgari ücretin alım gücü 13 bin TL'ye kadar gerileyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son anda zam sürprizi gelmezse; asgari ücretliler ile 10 bin liralık en düşük emekli aylığına hiç zam yapılmayacak. Yılbaşı zammından bu yana enflasyondaki artış yüzde 25’i aşacağı için asgari ücretin alım gücü 13 bin 515 liraya, en düşük emekli aylığının alım gücü de 7 bin 949 liraya düşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili “Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak” diyerek, zam için 2025’in Ocak ayını işaret etti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; asgari ücrete zam yapılmaması, asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlar başta olmak üzere sendikası olmayan tüm özel sektör çalışanlarını da vuracak.

Asgari ücretin alım gücü zamsız geçirilen 6 ayın sonunda 3 bin 487 lira kayıpla 13 bin 515 liraya düşerken yıl sonunda bu gelir Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre 12 bin 320 liraya, piyasa beklentilerine göre ise 11 bin 973 liraya kadar düşecek.

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