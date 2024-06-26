Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul, 2 Temmuz'a kadar çalışmalarına ara verdi.

Teklifle getirilen başlıca düzenlemeler şöyle:

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşu ve faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabi olacak. İzinsiz faaliyette bulunanlara hapis cezası getiriliyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetleri, kripto varlıkların saklanması ve Türkiye'de yerleşik kişilerin kripto varlık alım-satım işlemleri düzenleniyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların denetimi, TÜBİTAK ve diğer kamu kurumlarından teknik destek alınarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak.

Mevcut kripto varlık hizmet sağlayıcıları 1 ay içinde SPK'dan faaliyet izni almalı. Yurt dışındaki firmalar ise 3 ay içinde Türkiye'deki faaliyetlerini durdurmalı.

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde, kripto hizmeti veren ATM'ler kapatılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu'na, mahkeme kararı olmadan internetten 'içeriğin kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi' yetkisi veriliyor.

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