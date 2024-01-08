Uygun kredi çekecekler dikkat, yeni dönem resmen başladı!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), katılımcıları, sözleşmelerini bankalara teminat olarak göstererek, yapacakları tasarrufları uzun vadeli yatırımlara dönüştürebiliyor.

Buna göre, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olan uygulamada BES katılımcıları sözleşmelerini bankalara teminat olarak gösterecek, bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecek.

BES'TE DEVLET KATKISI KULLANILACAK MI?

Gazeteoksijen'in aktardığı habere göre, Katılımcı, alacağını devretmek istediği bankaya başvuracak. Banka, talep edilen kredi için alacağın devrine konu olabilecek yeterli tutar olup olmadığı bilgisini veya katılımcının devredilebilir toplam tutar bilgisini Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) soracak.

EGM, kredinin tahsisi için gerekli veri ve bilgileri bankaya iletecek. Katılımcı, krediyi kullandığında, bankaya devredilecek tutar emeklilik şirketi tarafından alacağın devri fonunda yatırıma yönlendirilecek.

Alacağın devri fonu, katılımcının kredi borcunu karşılamak için oluşturulan ve emeklilik şirketi tarafından yönetilen bir fondur. Bu fon, katılımcının devlet katkısı hariç birikiminden oluşturulur.

Katılımcı, bankaya olan kredi borcunun iki taksitini üst üste ödemezse, banka, katılımcıya 30 gün süre verecek. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa banka, alacağın devri fonundan kalan borç tutarını alacak. Katılımcının vefat etmesi durumunda ise banka kalan kredi borç tutarını emeklilik şirketinden talep edecek ve kalan borç tutarı alacağın devri fonundan bankaya ödenecek.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik dönemini rahat geçirmek için, bireylerin çalışma yaşamları süresince birikim yapmasına imkân tanıyan, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir.

Bu sayede ikinci bir emeklilik hakkı elde eder, emeklilik dönemlerinizde de aktif çalışma döneminizdeki yaşam standardınızı koruyabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireysel tasarruflarınız için avantajlı ve çeşitli seçenekler sunar. Birikimleriniz risk tercihleriniz doğrultusunda sizin seçtiğiniz planlar dâhilinde yine sizin seçtiğiniz fonlara yönlendirilir. Fonlar uzmanlar tarafından yönetilir.

BES'E NASIL KATILINIR?

- Bireysel Emeklilik Sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur ve tamamen gönüllü katılım esasına dayalıdır,

- Bu sisteme, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir,

- Bireysel Emeklilik Sisteminde emekli olmanız için, sisteme ilk giriş tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız gerekir. Emeklilik hakkınızı ileri bir tarihte de kullanabilirsiniz,

- 1 Ocak 2013 itibarı ile Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları için daha avantajlı bir dönem başladı. Bireysel emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı için devlet %30 oranında katkı sağlıyor. Devlet katkısının üst limiti aylık brüt asgari ücretin yüzde 30’u kadardır,

- Emekliliğe hak kazandığınızda elde edeceğiniz birikim tutarı, sisteme giriş yaşınız ve ödeme tutarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir.

BES SİSTEMİNİ İŞLEYİŞİ

* BES, birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır,

* Bireysel emeklilik hesabınıza yaptığınız katkı payı ödemeleriniz sizin seçtiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir,

* 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız halinde emekliliğe hak kazanırsınız,

* Emeklilik hakkını elde ettiğinizde emeklilik hesabınızdaki birikimlerinizi toplu olarak veya belirli bir program çerçevesinde alabileceğiniz gibi yaptıracağınız yıllık gelir sigortası ile ömür boyu veya belirli süreler için düzenli olarak emekli maaşı alabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem