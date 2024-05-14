Üsküdar Belediyesi'nden emekliye 5 bin TL destek

AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, ilçede oturan emekli vatandaşlara yıllık 5 bin TL'lik pazar alışverişi desteği projesini başlattı. Emeklilere pazar alışverişi desteği başvuruları 15-25 Mayıs günleri arasında yapılabilecek.

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Üsküdar Belediyesi'nden emekliye 5 bin TL destek

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkanı Sinem Dedetaş, emekliye 5 bin TL destek verileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dedetaş, "Üsküdarlı emekli komşularımıza yılda 5 bin TL'lik pazar alışverişi desteği projemizi hayata geçirdik. Emeklilere Pazar Alışverişi Desteği başvurularınızı 15-25 Mayıs tarihleri arasında, Üsküdar Belediyesi internet sitesi üzerinden veya Üsküdar Belediyesi'ne gelerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden yapabilirsiniz" dedi.

Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler ise şu şekilde açıklandı:

Üsküdar Belediyesi'nden emekliye 5 bin TL destek - Resim : 1

- Kişisel Bilgiler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, cep telefonu numarası,

- E-Devlet üzerinden alınacak belgeler: Tapu bilgileri sorgulama, adıma tescilli araç sorgulama, emekli aylık bilgisi, ikametgah belgesi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Sinem Dedetaş Emekli Üsküdar Belediyesi Üsküdar CHP
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