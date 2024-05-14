Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yüksek seyreden enflasyona ilişkin değerlendirmede bulundu. Karahan, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini dile getirdi.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Katar Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Karahan, enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını ve enflasyonu düşürmek için adım atmaya hazır olduklarını söyledi.

TARİH VERDİ

Karahan "Piyasa enflasyonun düşeceğine inanıyor ama tahminimiz konusunda farklılıklar var. Bizim beklentimiz yüzde 38, piyasanın beklentisi yüzde 44 seviyesinde. Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşecek" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı - Resim : 1

"RİSKLERİN FARKINDAYIZ"

"Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız" diyen Karahan, "Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5. Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

TASARRUF PAKETİ DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan Karahan, son açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi'nin enflasyon konusunda kendilerine yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Fatih Karahan Merkez Bankası Enflasyon
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