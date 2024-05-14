92 yaşındaki emekli vatandaş: Artık televizyonu açmaktan nefret ediyorum; her açtığımda zam, zam, zam

92 yaşındaki emekli vatandaş, "Artık televizyonu açmaktan nefret ediyorum, her açtığımda zam, zam, zam... Başka da bir şey görmüyoruz” dedi.

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92 yaşındaki emekli vatandaş: Artık televizyonu açmaktan nefret ediyorum; her açtığımda zam, zam, zam

Artvinli vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı. Simit satan bir vatandaş "Emekliyim maaşımız yeterli değil. Elimde şu an 30 tane simit var. Saat 2 oldu ne yapalım satılmıyor" diye konuştu.

Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar şunları söyledi:

Pazarcı İbrahim: "Erzurumluyum, limon ve yeşillikler satıyorum. Şu anda 20 liraya marul satamıyorum bakın göbek marulu, şu şekilde görüyorsunuz ve satılmıyor. Hani çiftçinin hakkı nerede gösterin bize, biz çiftçiyiz bu marul 20 lira ve satılmıyor. Başka çaremiz yok. Erzurumluyuz ama Erzurum’da ekmek yiyemiyoruz. Bugün Ardanuç’ta, yarın Borçka’da ve şu anda limon satışlarımız ağır gidiyor, ulusal marketler bizi bitirdi.”

"ZAMDAN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMÜYORUZ"

Simitçi Selahattin: "Simit 10 lira, fiyatımız yüksek değil ama ne bileyim vatandaşlarda para yok. Günde 50- 60 tane satamıyorum ve emekliyim maaşımız yeterli değil. Elimde şu an 30 tane simit var. Saat 2 oldu ne yapalım satılmıyor, bakacağız artık nasip. Önceden 200-300 tane simit satabiliyordum ama şimdi ise satışlar çok düştü, Allah sonumuzu hayır etsin.”

Emekli Hikmet Şentürk: "92 yaşındayım ve sülalemde benim kadar yaşayan yok. Ben geçiniyorum, bizi etkilemiyor ama kira veren ve çok nüfuslu olana Allah kolaylık versin, onların geçimi zor. Artık televizyonu açmaktan nefret ediyorum, her açtığımda zam, zam, zam... Başka da bir şey görmüyoruz.”

Kaynak: ANKA

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Emekli Zam Ekonomik kriz
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