Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: PTT’den emeklilere yüzde 20 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT’nin emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyası başlattıklarını duyurdu.

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: PTT’den emeklilere yüzde 20 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından emekli vatandaşlara yönelik başlattıkları kargo indirimi kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret alanlarında ülkenin dört bir yanında faaliyetlerini sürdüren PTT ile emekli vatandaşlar için özel bir kampanya başlattıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Tüm emekli vatandaşlarımız, kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu: PTT’den emeklilere yüzde 20 indirim - Resim : 1

“YURTİÇİ VARIŞLI KARGO GÖNDERİMİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının “Emekliler Yılı” olarak ilan edildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, “Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak emeklilerimize yönelik kampanyalarımıza devam ediyoruz. Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek T.C. kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler." dedi.

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Bakan Uraloğlu emeklilerin kampanya ile ilgili detaylı bilgilere PTT'nin resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşılabileceklerinin de altını çizdi.

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PTT Emekli Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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