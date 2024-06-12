ABD enflasyon verileri açıklandı! Altın ve Bitcoin'i nasıl etkiledi?

ABD'de açıklanan mayıs ayı verilerine göre, enflasyon aylık olarak sabit kalırken (yüzde 0), yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 ile beklentilerin altında kaldı.

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ABD enflasyon verileri açıklandı! Altın ve Bitcoin'i nasıl etkiledi?

ABD’de mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan verilere göre, ABD enflasyonu beklentilerin altında seyretti.

ABD'de mayısta enflasyon aylık olarak sabit kalırken (yüzde 0), yıllık enflasyon ise yüzde 3.3 ile beklentilerin altında geldi.

Verinin açıklanmasının ardından Fed'in daha güvercin bir duruş sergileyebileceği beklentisiyle altın ve Bitcoin'de hızlı bir yükseliş oldu.

Piyasaların beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.1, yıllık enflasyonun ise yüzde 3.4 olması yönündeydi.

Nisanda tüketici fiyatları aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 3.4 yükselmişti.

ALTIN FİYATINI SANİYELER İÇİNDE ETKİLEDİ

Mayıs verisinin duyurulmasının ardından altının ons fiyatında hızlı bir yükseliş göze çarptu. Uluslararası piyasalarda ons fiyatı birkaç saniye içerisinde 2.312 dolardan 2.330 dolara çıktı. Bitcoin ise 67.795 dolardan 10 dakika içerisinde 69.440 dolara yükseldi.

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