Tütün Üretim Ücretleri Belirlendi! Karar Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 için tütün belgesi ve vize bedellerini Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında yayımlanı.

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Tütün Üretim Ücretleri Belirlendi! Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete Mükerrer 2 sayısında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Tebliğ'i yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre, tütün üretimi ve ticareti ile ilgili belge ve vize ücretleri şu şekilde:

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi bedeli 500 bin 862 TL, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi bedeli 1 milyon bin 725 TL oldu.

Tütün ticareti yetki belgesi bedeli 500 bin 862 TL olurken tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri bedeli ise yıllık 50 bin 83 TL'ye çıktı.

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Kaynak: ANKA

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