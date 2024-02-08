Türkiye'nin en çok tercih edilen deterjan markasına soruşturma!

Türkiye'nin en çok tercih edilen deterjan markası arasında yer alan ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen deterjan markasına soruşturma!

Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

BULGULAR, CİDDİ VE YETERLİ BULUNDU

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açtı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen deterjan markasına soruşturma! - Resim : 1

YAPTIRIMLA KARŞI KARŞIYA GELECEĞİ ANLAMINA GELMEZ

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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