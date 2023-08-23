Türkiye'de her ay ortalama 5,8 milyar dolarlık kripto ticareti yapılıyor

Yılın ilk yarısı geride kalırken, Türkiye’nin 2023’ün ilk altı ayına ilişkin kripto karnesi açıklandı. CoinGecko tarafından ülkemizin en çok kullanılan kripto para borsalarından derlenen veriler, kripto ticaret hacimlerinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %46,8’lik daralmaya işaret etse de, yılın ilk altı ayında Türkiye’de 34,91 milyar dolarlık kripto para ticareti yapıldığı görüldü. Raporda, söz konusu gerilemenin diğer ülkelere kıyasla daha az şiddetli olduğu, Türkiye’deki kripto para ticaretinin küresel ayı piyasası trendlerinden daha az etkilendiği de belirtildi. Mayıs ayında Bzetmex Teknoloji A.Ş. çatısı altında faaliyetlerine başlayan kripto para alım satım platformu Bzetmex’in CEO’su Erdoğan Turan, Türkiye’deki kripto trendlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Her ay ortalama 5,8 milyar dolarlık işlem

Türkiye’de kripto ticaretine ilişkin verilerde 2023’te bugüne kadarki ortalama aylık kripto ticaret hacminin 5,82 milyar dolar seviyesinde seyrettiği ifade edildi. Küresel koşullara rağmen Türkiye’de kriptoya yönelik azalmayan ilginin yerel pazarda rekabeti artırdığını ifade eden Erdoğan Turan, “2022 küresel kripto piyasası için dikkate değer bir kayıp yılı olsa da Türkiye’de yıl boyunca yaklaşık 107 milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirildi. Özellikle genç kuşak, erişilebilirlik açısından daha yakın buldukları kripto para birimlerini düzenli bir biçimde takip ediyor, kriptoya yatırım yapıyor. Rekabet artarken kripto para borsalarının da kesintisiz kullanıcı deneyimi, güçlü bir güven, yeni nesil yatırım araçları ve her şeyden önemlisi topluluk odaklı bir iletişim dili benimsemesi gerekiyor” dedi.

Ekosistem kripto para birimini küresel borsada listeleyecek

25 yıldır para ve sermaye piyasalarında yatırım uzmanı, araştırma müdürü, yatırım danışmanı gibi pozisyonlarda çalışan Erdoğan Turan, “Sektörde edindiğim deneyimi blokzinciri ve kripto para ekosistemine taşımak için yetkin bir ekiple hayata geçirdiğim Bzetmex, şu an Türk vatandaşları ve Türkiye’de oturma izni olan yabancı vatandaşlar için 7/24 kripto para alım satımı hizmeti veriyor. Erişilebilir ve memnuniyeti önceleyen müşteri hizmetlerimiz, Bzetmex soğuk cüzdanımız ve hızlı işlem platformumuzla kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştık. Piyasaların nasıl işlediğine dair bilgi birikimimizi güncel gelişmelerle harmanlayarak yatırımcılara aktarıyoruz. Ekosistem kripto para birimimiz Bzetcoin’i çok yakında küresel kripto para borsası XT’de listeleyerek 6 milyonu aşkın kullanıcının işlemlerine açacağız” dedi.

“Küresel platformumuz Eylül 2023’te yayında olacak”

Yatırımcılar için Makro Ekonomi - Temel Ekonomi ve Piyasalar adlı kitabı bulunan Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan, kripto para ekosisteminde hedeflerinin büyük olduğunun altını çizerek değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Küresel yatırımcıların da diledikleri gibi kripto para alım satımı yapabilecekleri Bzetmex Global platformumuzu Eylül sonuna kadar yayına alacağız. Şu an yerli ve oturma izni olan kullanıcıların kripto işlemleri gerçekleştirebildiği uygulamamıza, Android ve iOS platformların yanı sıra internet üzerinden de erişilebiliyor. Yatırım piyasasının kurumsal oyuncularının ilgisinin kriptoya yöneldiği, kripto piyasalarındaki gündemin her geçen gün değiştiği, dünyanın finansal dönüşümde önemli kararlar almanın eşiğinde, perakende yatırımcının da yerli ve güvenilir kripto para borsası arayışında olduğu bu dönemde piyasanın ihtiyacına yanıt verecek deneyimleri Bzetmex ve Bzetcoin topluluğuyla birlikte geliştireceğiz."