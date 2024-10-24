SGK Verilerinde Ortaya Çıktı: ‘80 Bin TL Emekli Maaşı Alan Var’ Demişti: ‘Çalışma Bakanı’nın Bu Konuya Hakim Olmadığını Görüyorum'

Emekli maaş hesaplama sisteminde yapılması beklenen değişiklik emekli zammı dönemi yaklaşırken son günlerin en çok konuşulanları arasında. Emekli adayları yeni bir reform yapılarak adil bir maaş sistemine geçilmesini talep ederken geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sistemde köklü bir değişiklik beklenmediğini dile getirdi. En düşük emekli aylığı konusunda da 12.500 TL rakamını işaret ederek, “Yanlış bir algı var. Oysa 50-60-80 bin TL aylık alan emeklilerimiz de var” dedi.

EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ŞART BELLİ!

Bakan Işıkhan’ın bu açıklamaları sonrası kamuoyunca 80 bin TL emekli maaşı alanların sayısı merak konusu oldu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yıllık istatistiklerinde bu konuda detaylı bilgilere uzun süredir ulaşılamıyor. Ancak SSK’lı bir çalışanın 60-80 bin TL bandında emekli maaşı alması için tüm çalışma hayatı boyunca prime esas kazancının tavandan ya da bu seviyeye yakın bir düzeyden ödenmesi gerekiyor.

SSK’DAN 60 BİN TL ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALAN SAYISI

2023 yılında bu rakam asgari ücretin 7,5 katı yani 150.019 TL olarak belirlenmişti. SGK verilerine göre bu seviyede prime esas kazanç gösterilen kişi sayısı sadece 347.191 oldu. Bu rakam 4A yani SSK çalışanlarının yalnızca yüzde 2,12’sini oluşturuyor. Dolayısıyla SSK kapsamında 8,4 milyon emeklinin bulunduğu göz önüne alındığında 60 bin TL ve üzeri maaş alan kişilerin sayısı 167 bin civarında kalıyor.

BAĞ-KUR’LUDA DURUM FARKLI

3,1 milyon 4B Bağ-Kur’lunun neredeyse tamamı asgari ücret üzerinden prim ödüyor. Sadece 423 kişi prime esas kazancı asgari ücretin 7,5 kat üzerinden ödüyor. Bu da Bağ-Kur’lular arasında 80 bin TL gibi yüksek bir maaş alanın neredeyse yok denilecek kadar az olduğunu gösteriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALAN KAÇ KİŞİ VAR?

Temmuz maaş artışı döneminde 3 milyon 703 bin 788 kişinin emekli kök aylığına gelen zam en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’yi aşamamıştı. Milyonlar sıfır zam ile karşı karşıya kalınca Hazine desteği ile 2024 en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Bu da emeklilerin büyük bir kısmının en düşük maaş seviyesinden faydalandığını gösteriyor.

SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN: 'BAKAN BU KONUYA HAKİM DEĞİL'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise Bakan Işıkhan’ın emeklilik sistemi üzerine yaptığı açıklamaları eleştirerek, emeklilik sisteminde değişiklik yapılmayacağı yönündeki açıklamanın, bazı sorunları göz ardı ettiğini belirtti.

Erdursun, emekli maaşlarının brüt prime esas kazanç üzerinden hesaplandığını, ancak sadece maaşın emekli aylığını belirlemediğini vurguladı. "Geç emekli olursanız maaşınız artar" söyleminin gerçeği yansıtmadığını ifade eden SGK Uzmanı, “Sayın Ba­kan’ın açıklamalarını bir sosyal güvenlik uz­manı olarak izledim. Yaptığı açıklamalar ile Çalışma Bakanı’nın bu konulara hâkim ol­madığını gördüm” diye değerlendirmede bulundu.