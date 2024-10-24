Yarım Gün Yıllık İzin ile 4 Gün Tatil! Asgari Ücretli İçin Bayram Mesaisi Hesabı Yapıldı: En Az 850 TL Ödeme…

Cumhuriyet’in 101. Yılını kutlamak için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk gelirken, resmi tatil ise 28 Ekim Pazartesi saat 13.00’ten itibaren başlayacak. 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve devlet daireleri öğleden sonra yarım gün tatil olacak. 29 Ekim Salı tam gün tatil olduğundan toplamda 1,5 gün izin yapılmış olacak. Pazartesi günü yarım gün yıllık izin kullanma imkanı olan çalışanlar ise tatil süresini 4 güne çıkaracak!

RESMİ TATİLDE ÇALIŞMAK ZORUNLU DEĞİL AMA…

Bu tarihlerde özel sektörde bazı çalışanlar ise görevlerinin başında olmaya devam edecek. Resmi tatil günlerinde çalışma zorunluluğu bulunmuyor ancak ulusal tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağını toplu iş sözleşmeleri veya bireysel sözleşmeler belirliyor. Sözleşmelerde bu konuda bir hüküm yoksa resmi tatil günlerinde çalışılması için çalışanların onayı gerekiyor.

29 EKİM’DE ÇALIŞIRSAM MESAİ ÜCRETİM NE OLUR?

Resmi tatil günlerinde çalışmayan işçiler paralarını tam olarak alıyor. Bu günlerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart.



Resmi tatillerde çalışanın alacağı mesai ücreti çalışanın maaşına göre değişiklik gösteriyor. Asgari ücretli bir çalışan için günlük ücret 566,74 TL olarak hesaplanıyor. Yani asgari ücret alan bir kişi resmi tatillerde çalıştığı her gün için bu rakamı cebine koyabiliyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı’nda çalışan asgari ücretli 1,5 gün için en az 850,11 TL mesai ücreti alabilecek.

PARA YERİNE İZİN YOK

Bayramlarda yapılan çalışmaların karşılığı işçilere nakit olarak ödenmek zorunda. Bu çalışmanın yerine izin kullandırılması mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşverenler bayramda çalıştırdıkları işçilere sonrasında izin vererek bu süreyi telafi edemiyor. Ayrıca bayramda çalışan işçiye zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Bayram gününü normal bir çalışma günü gibi değerlendirip ödeme yapmaları mümkün değil.

Kaynak: Takvim