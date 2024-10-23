14 Bin TL’nin Üzerine Çıkıyor! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu Bu Hesabı Not Edecek: Yeni Düzenleme Yolda
Son dakika: Emekli maaşı zammı SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca emeklinin gündemindeki sıcaklığını artırıyor. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre Ocak 2025 zammı yüzde 13,44 ila yüzde 16,43 bandında şekillenirken ‘en düşük emekli maaşı ne olur?’ konusunda ipucu geldi. Emekli kök maaşına Hazine desteği ile Ocak’ta asgari emekli aylığının 14 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.
Son dakika haberleri… Emekliler, 2025 emekli zammı için heyecanla bekliyor. SSL ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında yapılacak zam ile yeni maaşlarının ne olacağını öğrenmek için hesap yapıyor. 2024 yılının ikinci 6 ayında gerçekleşecek enflasyon oranında maaşlarında artış görecek milyonlar için ‘en düşük emekli maaşı ne olur?’ sorusuna rakamlarla yanıt geldi.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI O İKİ ORAN ARASINDA!
3 aylık emekli zammı şimdiden yüzde 8,92 olarak kesinleşti. Yıl sonunda yüzde 41,5’lik enflasyon tahminine göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 13,44 olması bekleniyor. Ancak diğer kurumların yıl sonu enflasyon tahminleri baz alındığında bu oranın yüzde 1,44 ila yüzde 16,43 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.
3 OCAK’TA NETLEŞECEK
TÜİK’in 3 Ocak 2025’te açıklayacağı 2024’ün son enflasyonu ile 6 aylık zam oranı da netleşecek. Ortaya çıkacak oran emekli kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak. Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşı için de bir artış yapılması gündemde.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?
Temmuz ayında 10 bin TL olan en düşük emekli aylığı yüzde 25’lik zam ile 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Emekli kök aylığı bu rakamın altında olan 3,5 milyon emekliye Hazine desteği ile bu rakam ödeniyor.
Ancak Ocak ayı için en düşük emekli maaşı düzenlemesi zorunlu gözüküyor. Çünkü bir kez daha milyonlarca kişinin emekli taban aylığı zam sonrası bu rakamın altında kalacak. Bu durumda en düşük emekli maaşının düzenlenmesine kesin gözü ile bakılıyor. Burada OVP tahminleri ile hareket edilerek en düşük emekli aylığının yüzde 13,44 artış sonrası 14.180 TL üzerine çıkması bekleniyor. En yüksek zam tahmini olan yüzde 16,43’lük artış ile bu rakamın 14 bin 554 TL olması öngörülüyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL UYGULANACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, 12.500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşının yeniden değerlendirileceğini belirtti. Bu artış, yasal bir düzenlemeyle uygulanacak ve yasa teklifi Meclis’e sunulacak. Yasa geçtikten sonra zamlar aynı ay içerisinde maaşlara yansıyacak.