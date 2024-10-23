14 Bin TL’nin Üzerine Çıkıyor! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu Bu Hesabı Not Edecek: Yeni Düzenleme Yolda

Ancak Ocak ayı için en düşük emekli maaşı düzenlemesi zorunlu gözüküyor. Çünkü bir kez daha milyonlarca kişinin emekli taban aylığı zam sonrası bu rakamın altında kalacak. Bu durumda en düşük emekli maaşının düzenlenmesine kesin gözü ile bakılıyor. Burada OVP tahminleri ile hareket edilerek en düşük emekli aylığının yüzde 13,44 artış sonrası 14.180 TL üzerine çıkması bekleniyor. En yüksek zam tahmini olan yüzde 16,43’lük artış ile bu rakamın 14 bin 554 TL olması öngörülüyor.