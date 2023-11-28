Türkiye yüzyılında bir dilim baklava 36 TL!

Çarşı ve pazar esnafını gezen CHP'li eski vekil Gürsel Tekin, “Fiyatları uçmuş durumda. Bir anne çocuğu tatsın diye bir adet baklavaya 36 TL ödemek zorunda kalıyor" dedi.

Türkiye yüzyılında bir dilim baklava 36 TL!

Giderek derinleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, vatandaşın yiyecek-içecek tüketiminden elini eteğini çekmesine doğru gidiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy Belediye Başkanlığına aday adayı başvurusunu yaptıktan sonra esnaf ziyaretine çıktı.

Türkiye yüzyılında bir dilim baklava 36 TL! - Resim : 1

Tekin, “Fiyatları uçmuş durumda. Bir anne çocuğu tatsın diye bir adet baklavaya 36 TL ödemek zorunda kalıyor. Verin yetkiyi görün etkiyi dediler. İşte etkisi" diyerek gözlemlerini katardı.

Vatandaşın ve esnafın sıkıntılarını dinleyen Tekin, AKP yönetimine sert sözlerle yüklenerek, “Ne oldu size ey yönetenler? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz? Manav dükkânı gibi bir ülke olur mu?’ diye sordu. Ayrıca, geçen iki yıl içinde pastırmanın fiyatının 650 TL’den 1650 TL’ye yükseldiğini de belirten Tekin, “Hayaldi gerçek oldu vatandaş her şeye muhtaç oldu” dedi

Türkiye yüzyılında bir dilim baklava 36 TL! - Resim : 2

Tekin ayrıca, "Zam üstüne zam gelirken, gıda fiyatları da uçup gitti. Bu ülkenin Vatandaşı yolda gördüğü eşine dostuna çay ısmarlamak için neler yapmazdı. Şimdi bırakın çay ısmarlamayı selam vermekten korkar hale geldi” ifadelerini kullandı.

Türkiye yüzyılında bir dilim baklava 36 TL! - Resim : 3

Gürsel Tekin'in çarşı gezisinde yaptığı açıklamalar şöyle:

“Gelin, bizi yönetenlerin yerel uzantılarını önümüzdeki seçimde değiştirelim. Bu böyle devam edemez. Sizleri her şeye muhtaç hale getirenlerden artık vazgeçme zamanı geldi."

Pazardaki bir esnaf da iktidara tepki göstererek şunları aktardı:

“İçimiz acıyorsa hükümeti bu yerel seçimlerde acıtacağız. Kadıköy’de ülkemizin hali gibi. Vatandaş geçim derdiyle boğuşuyor. Bir bardak çay içmek için bile 10 dakika düşünüyor. Hele de çoluk çocuk varsa yanında ekonomisi zora giriyor. Vatandaş çaresiz, perişan. Özellikle de işsizler, asgari ücretliler ve emekliler ekonomik krizden en fazla etkilenen kesim. Çünkü paraları pul oldu, alım gücü yok oldu. Faturalar da, zamlar da otomatiğe bağlandı. Maaş cebe girmeden tükeniyor. Çarşı-Pazar el yakıyor."

Kaynak: Gerçek Gündem

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