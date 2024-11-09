Türkiye, Nijer’de Altın Üretecek! Bakan Bayraktar Tarihi Duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te konuk olduğu programda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Alparslan, “Njier, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor” bilgisini paylaştı.

PETROL ÜRETİMİNDE REKOR! GÜNLÜK 110 BİNİ AŞTI

“Türkiye'de petrol üretimi 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda. Farklı coğrafyalarda petrol üretiyoruz. Daha büyük miktarda üretimi Şahdeniz projesiyle yapıyoruz” diyen Bakan Bayraktar, “Kuzey Afrika'dan başlayarak Afrika'nın tümünde bu anlamda da oranın kalkınması petrol üretiminin eski günlerine dönmesi için somut sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yakında bununla ilgili gelişmeleri paylaşırız” ifadelerini kullandı.

3 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Bakan Bayraktar doğal gaz üretimine ilişkinse, “8 milyon metreküp gaz üretiyoruz, 20 milyon hanemiz var, 3 milyonu kendi gazımızı kullanır hale gelmiş durumda. İlk fazda üretimimiz 9-10 milyon metreküpe çıkması gerekiyor. Yıllık 3,5 milyar metreküplük üretimi ifade eder. Singapur'dan gelen gemi ikinci faz ilave 10 milyon metreküplük getirecek. Şu anda deniz tabanındaki derinlikte kuyu başlarından gazı karaya taşıyoruz, karada işlemden geçiriyoruz. Gemiyle deniz tabanından deniz yüzeyine alıp karaya göndereceğiz ve direkt şebekeye bağlayacağız. Somali'ye gittiğimizde uluslararası bazı şirketler "Somali'de olsak sizin gemilerinizden istifade edebilir miyiz" çağrıları geliyor. Uluslararası ortaklıklara açık olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.