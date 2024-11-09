İŞKUR, 1,2 Milyon İstihdama Aracılık Etti

Türk İş Kurumu'nun (İŞKUR) Ocak-Ekim dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren ekim ayı istatistik bülteni yayımlandı.

Buna göre, 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 1 milyon 201 bin 927 kişi İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi.

İş arayan vatandaşlarla yapılan bireysel görüşmeler 2 milyon 615 bin 492'ye ulaştı ve bireysel danışmanlık hizmeti alanların sayısı 2 milyon 7 bin 910 olarak gerçekleşti. Öte yandan, İŞKUR'un sunduğu aktif işgücü programlarından 57 bin 797 kişi yararlandı.

Bu süreçte iş yeri ziyaretleri ise 673 bin 515 olarak kaydedildi.

İŞKUR verilerine göre açık iş pozisyonu sayısı 2 milyon 235 bin 961 olarak belirlendi. Ayrıca, İş Kulübü'nden yararlananların sayısı 51 bin 934 olurken, eğitim kurumu ziyaretleri ise 7 bin 148’e ulaştı.

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Verileri sosyal medya hesabından paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu istihdam kurumu İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.