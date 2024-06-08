Türkiye İş Bankası uyardı, bildirimde bulundu: Kesinti yapılacak!

Türkiye İş Bankası, İşCep üzerinden kullanıcılarına kesinti bildiriminde bulundu. İş Bankası tarafından yapılan bildirimde, 9 Haziran 2024 pazar günü FAST işlemleri yapılmayacağı açıklandı.

Son Güncelleme:
Türkiye İş Bankası uyardı, bildirimde bulundu: Kesinti yapılacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sunduğu FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) işlemine ilişkin Türkiye İş Bankası'ndan kesinti bildirimi yapıldı.

İşCep üzerinden kullanıcılarına kesinti bildiriminde bulunan İş Bankası, "FAST Sistemi'nde gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle 9 Haziran 2024 pazar günü 05.00-08.00 saatleri arasında FAST işlemleri yapılamayacaktır" denildi.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

Türkiye İş Bankası uyardı, bildirimde bulundu: Kesinti yapılacak! - Resim : 1

FAST SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

FAST Sistemine üye finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarına girerek 7x24 FAST ödemesi gönderebilirsiniz. Yani FAST sistemi 7/24 kesintisiz çalışır.

Ödeme talimatınızı girerken alıcının hesap bilgilerini (ad-soyad ve IBAN) kullanabileceğiniz gibi; varsa alıcının kolay adres bilgilerini de kolayca girebilirsiniz. ( Kolay adres ). Ödeme talimatınız saniyeler içinde gerçekleşecek ve işleminiz başarı ile gerçekleştiği an hem gönderici olarak siz hem de alıcı müşteri işlem hakkında bankalarınız tarafından bilgilendirileceksiniz. İşlem tutarı anında alıcının hesabına yansıtılacak ve fon kullanılır hale gelecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türkiye İş Bankası FAST Banka
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti
Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel
Resmi Gazete'de yayımlandı, kamu işçilerine 2024 yılı ikramiye ödeme tarihleri belli oldu! Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı