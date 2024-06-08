Türkiye İş Bankası uyardı, bildirimde bulundu: Kesinti yapılacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sunduğu FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) işlemine ilişkin Türkiye İş Bankası'ndan kesinti bildirimi yapıldı.

İşCep üzerinden kullanıcılarına kesinti bildiriminde bulunan İş Bankası, "FAST Sistemi'nde gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle 9 Haziran 2024 pazar günü 05.00-08.00 saatleri arasında FAST işlemleri yapılamayacaktır" denildi.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

FAST SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

FAST Sistemine üye finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarına girerek 7x24 FAST ödemesi gönderebilirsiniz. Yani FAST sistemi 7/24 kesintisiz çalışır.

Ödeme talimatınızı girerken alıcının hesap bilgilerini (ad-soyad ve IBAN) kullanabileceğiniz gibi; varsa alıcının kolay adres bilgilerini de kolayca girebilirsiniz. ( Kolay adres ). Ödeme talimatınız saniyeler içinde gerçekleşecek ve işleminiz başarı ile gerçekleştiği an hem gönderici olarak siz hem de alıcı müşteri işlem hakkında bankalarınız tarafından bilgilendirileceksiniz. İşlem tutarı anında alıcının hesabına yansıtılacak ve fon kullanılır hale gelecek.

Kaynak: Gerçek Gündem