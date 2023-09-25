Turkcell'de yönetim krizi: 10 günlük genel müdür, görevden alındı

Yaklaşık 10 gün önce Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın yerine gelen Bülent Aksu'nun görevi kısa sürdü. Aksu'nun görevine son verildi.

Son Güncelleme:
Turkcell'de yönetim krizi: 10 günlük genel müdür, görevden alındı

Turkcell’e yaklaşık 10 gün önce genel müdür olarak atanan eski yönetim kurulu üyesi Bülent Aksu’nun görevi sona erdi.

Turkcell tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu’nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu’ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” denildi.

Turkcell yönetim kurulu, 14 Eylül’de genel müdürlük görevine Bülent Aksu’yu atamıştı. Turkcell Olağan Genel Kurulu’nun ardından üst yönetim belirlenmiş ve Nisan 2021’den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

MURAT ERKAN 11 EYLÜL’DE AYRILMIŞTI

Öte yandan Turkcell, dört yıldır Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan’ın, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, “15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan’a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer almıştı.

Turkcell'de yönetim krizi: 10 günlük genel müdür, görevden alındı - Resim : 1

BÜLENT AKSU KİMDİR?

Turkcell’de Temmuz 2016-Temmuz 2018 yılları arasında CFO olarak görev yapan Bülent Aksu, Ağustos 2018-Ocak 2021 arasında Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakan Yardımcısı, Kasım 2018-Mart 2019 arasında Türk Telekomünikasyon AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2019-Mart 2020 arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2019-Şubat 2021 arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı, Mart 2020’de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Bülent Aksu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu.

Turkcell'de yönetim krizi: 10 günlük genel müdür, görevden alındı - Resim : 2


Etiketler
Turkcell
Son Güncelleme:
Domates ve salatalıktaki tehlike! Birçok kişi bilmiyordu... Birlikte neden tüketilmemeli? Domates ve salatalıktaki tehlike! Birçok kişi bilmiyordu... Birlikte neden tüketilmemeli?
Hasadı başladı! Paraya para demeyecekler... 520 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadı başladı! Paraya para demeyecekler... 520 bin ton rekolte bekleniyor.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan TL mesajı: Kararlıyız! TCMB Başkanı Erkan'dan TL mesajı
Ekonomik kriz büyüdü, açlık ve yoksulluk katlandı! Açlık ve yoksulluk katlandı!
ÇOK OKUNANLAR
Kuyumcularda yeni dönem: Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak
Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı: İşte İstanbul’un sigortalılık oranı… Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı
MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı MasterChef All Star'da bu hafta elenen isim şaşırttı
Milyonluk 'kargo' vurgunu: Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı! Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı!
Merkez Bankası'nın KKM kararı sonrası ekonomistlerden ilk tepki! KKM kararı sonrası ekonomistlerden ilk tepki!