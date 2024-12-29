Türk Mutfağının Vazgeçilmez Lezzetleri de Enflasyona Yenildi: Zam Şampiyonu Menemen Oldu

Türkiye'de ekonomik kriz alım gücünü etkilemeye devam ederken, Türk mutfağının vazgeçilmez yemekleri de enflasyona yenildi.

BBC, gıda enflasyonundaki artışı Türk mutfağının en sevilen yemekleriyle hesapladı. 4 kişilik beğendili kebap, tavuk güveci, menemen, hamsili pilav ve İzmir köfte üzerinden girdi maliyetleri baz alınarak yapılan hesaplama 2009-2024 yılları arasındaki fiyat değişimlerini ortaya koydu.

MENEMENİN MALİYETİ YÜZDE 816 ARTTI

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi menemenin maliyeti 2024'te 2019'a göre yüzde 816.3 arttı. 10 yıllık değişim oranı yüzde 2.094 olurken, menemenin maliyeti 4.3 liradan 94.38 liraya çıktı.

Hamsili pilavın maliyeti de 15 yılda yüzde 2 bin 374, son 5 yılda yüzde 828.3 yükseldi. 2024'te 2019'a göre yüzde 828,3 artan yemeğin maliyeti son 10 yılda yüzde 1.519 artarak 32 lira 15 kuruştan, 520 lira 57 kuruşa çıktı.

İzmir köftenin maliyeti ise 10 yılda yüzde bin 381 artarak 17 lira 4 kuruştan 257.75 liraya çıktı. İçinde kıyma, domates, patates, ekmek, soğan gibi en temel gıda maddelerinin yer aldığı yemeğin maliyeti 15 yılda yüzde 2.485, son 5 yılda yüzde 818.9 arttı.

Kuzu eti ve patlıcanla yapılan beğendili kebabın maliyeti de 2014’te 20 lira 25 kuruş seviyesindeyken, 2024’te 534 lira 35 kuruşa çıktı. 10 yıldaki değişim oranı yüzde 2 bin 538 oldu.

Kaynak: BBC Türkçe