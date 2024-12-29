Milli Emlak Yeni Yıl Kampanyasını Duyurdu: 120 Bin Lirası Olan Tapu Sahibi Olacak

İstanbul, Erzincan, Çankırı gibi birçok ilde farklı özelliklerdeki taşınmazlar, ihale yöntemiyle alıcılarını buluyor. Bu taşınmazlar arasında dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun seçenekler de bulunuyor.

120 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yapılan güncel duyurulara göre, tahmini ihale bedeli 120 bin TL’den başlayan tarlalar ve 185 bin TL’den satışa çıkacak arsalar dikkat çekiyor. İşte detaylar:

MİLLİ EMLAK'TAN ARSA VE TARLA İHALESİ

Taşınmaz satın almayı düşünen vatandaşlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ilanları yakından takip ediyor. Bu ilanlar kapsamında farklı şehirlerde satışa sunulan arsa ve tarlalar, geniş bir fiyat aralığında ihale ediliyor.

Çankırı Korgun’da yer alan bir arsanın tahmini ihale bedeli 185 bin TL olarak belirlendi. 462,21 metrekare büyüklüğündeki bu taşınmazın ihale tarihi 07 Ocak 2025, saat 10:00 olarak açıklandı.

Erzincan İliç’te bulunan bir tarla ise 2.656,58 metrekare yüzölçümüyle öne çıkıyor. Tahmini ihale bedeli 120 bin TL olarak belirlenen tarlanın ihalesi 21 Ocak 2025, saat 13:45’te gerçekleşecek.

ÇEŞİTLİ TAŞINMAZLAR DA SATIŞTA

Milli Emlak, yalnızca arsa ve tarlalarla sınırlı kalmayarak bağ, bahçe ve çeşitli arazileri de satışa sunuyor. 120 bin TL’nin altında ve üstünde değişen fiyat aralıklarıyla listelenen taşınmazlar, yatırım yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

İHALELERE NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Vatandaşlar, Milli Emlak’ın resmi internet sitesinden ilan detaylarına ulaşabilir ve ihale şartnamelerini inceleyerek başvuruda bulunabilir. Ayrıca, ilanların yer aldığı illerdeki Milli Emlak müdürlüklerinden de bilgi almak mümkün.