Türk Lirası’nda Güçlü Duruş! Herkes Şaştı Kaldı: Borsa ve Dolar İçin Dikkat Çeken Açıklama

Türk Lirası, ABD Başkanlık seçimleri sonrasında dolar karşısında değer kaybeden gelişmekte olan ülke paralarından pozitif ayrıştı ve yüzde 0,3 arttı. Gram altın fiyatları 3000 TL’nin altına düşerek yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti. Uzun vadeli tahvil faizlerinde düşüş gözlemlendi. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 31,02’ye, 5 yıllık ise yüzde 35,89’a geriledi. Ekonomistler TL’deki bu durumun sebebini, “seçim belirsizliklerinden korunmak isteyen hedge fonların TL’ye yönelmesi, Türk Lirası'nın ılımlı bir pozitif ayrışma yaşamasına neden oldu” diyerek yorumladılar.

BORSADA ZİRVEDEN YÜZDE 30’LUK DÜŞÜŞ

Ekonomi’de yer alan habere göre, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek, ABD’deki siyasi değişimlerin, piyasalardaki senaryoların hızla fiyatlanmasına yol açtığını belirtti. Gödek, global ölçekte doların değer kazanmasının genişlemeci mali politikalar ve güvenli liman arayışlarıyla desteklendiğini, bu durumun tahvil faizlerini yükselttiğini ve emtia grubunun dolar karşısında zayıfladığını vurguladı.

Gödek, BİST100 endeksinin Temmuz zirvesinden hem TL hem de dolar bazında yüzde 30 civarında geri çekildiğini hatırlatarak, bu tür kısa vadeli tepkilerin normal olduğunu ve moral katkısı sağladığını belirtti. Ancak trend dönüşü veya dip çalışmasının tamamlandığını düşünmediklerini ve iç gündemin farklı başlıklarla dolu olduğunu söyledi. ABD'deki Trump odaklı yeni dönemde risklerin, güçlü dolar, küresel ticaretin etkilenmesi, ABD merkezli üretim desteği, yüksek enflasyon ve faiz gibi konuların tartışılmaya devam edeceğini de ekledi.

“RİSK ALGISI İYİLEŞTİ”

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın ise, Trump’ın seçilmesinin ardından savaşların biteceği ve ABD ile ilişkilerin iyileşeceği beklentisinin hisse alımlarını desteklediğini belirtti. Aydın, “Yükselen hisselere baktığınızda bunu açıkça görebilirsiniz. Yurt dışındaki risk algısı iyileşti ve bu da bizde iyimserlik yarattı. Kısa vadede baskılanmış olan borsanın yıl sonuna kadar pozitif fiyatlanmasını bekliyorum. Doların globalde değer kazanmasına rağmen TL karşısında değer kaybetmesi şaşırtıcı ancak bu durum genel görünümle tutarlı” diye ekledi.