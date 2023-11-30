Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi: Zam da yapmayın!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş'in 24. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Atalay, "Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin 402 lira. Bakan Bey 'Bu sene bir kere artış olacak.' dedi. Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın zam da yapmayın. Parayı ver, zam yap, neye yarıyor? Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 402 lirayla bir hafta geçinemezsiniz" dedi.

"SABAH AKŞAM BUNU ANLATIYORUZ"

Ücretler üzerindeki gelir vergi kesintilerinin yüksek olduğunu söyleyen Atalay, "20 bin lira ücret alan bir işçi sene sonunda vergi kesintisi nedeniyle 16 bin lira ücret alıyor. Ülkeyi yönetenlere sabah akşam bunu anlatıyoruz. Benim 20 bin liramdan 4 bin lirayı niye alıyorsunuz arkadaş? Çok alandan çok alın, az alandan az alın" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER VE HAKİMLER KENDİSİNE ÇOK DİKKAT EDECEK"

Atalay, yargının sorun üreten değil, sorun çözen bir mekanizma olduğunu belirterek "Bizim yargımız son zamanlarda sorun çözmeyi bırakıp sorun üretiyor. Bu ülkede hakemler ve hakimler kendisine çok dikkat edecek. Biz her gün hakem konuşuyoruz, her gün hakim konuşuyoruz. Kimsenin emeğini çalmayacaklar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem