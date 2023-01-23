Tüketici endeksi yine güven vermedi!

Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4,6 artarak 79,1 oldu. Ancak endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

Tüketici endeksi yine güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta Aralık 2022'ye göre yüzde 4,6 arttı.

Aralık 2022'de 75,6 olan endeks, bu ay 79,1 olarak kayıtlara geçti. Ancak endeks 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

KÖTÜMSER DURUMU GÖSTERİYOR

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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