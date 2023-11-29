TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 1 ayda azaldı
Kasım ayı ekonomiye güven endeksi, ekim ayına göre yüzde 1,3 oranında düşüş gösterdi.
Ekonomik kriz ve sürdürülebilirlik konusundaki endişeler, TÜİK verilerine de yansıdı.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), kasım ayına ilişkin yeni veriler paylaştı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, kasım ayında tüketici güven endeksi %1,1 oranında artarak 75,5 değerini aldı.
İmalat sanayi güven endeksi %1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.
Ekim ayında 1,2 oranında yükselerek yüzde 96,5 yükselen tüketici güven endeksi, kasım ayında 1,3 oranında gerileyerek yüzde 95,3 değerini aldı.
Kasım 2023, Ekonomik güven endeksi:
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları
Kaynak: Gerçek Gündem