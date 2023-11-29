TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 1 ayda azaldı

Kasım ayı ekonomiye güven endeksi, ekim ayına göre yüzde 1,3 oranında düşüş gösterdi.

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 1 ayda azaldı

Ekonomik kriz ve sürdürülebilirlik konusundaki endişeler, TÜİK verilerine de yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), kasım ayına ilişkin yeni veriler paylaştı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, kasım ayında tüketici güven endeksi %1,1 oranında artarak 75,5 değerini aldı.

İmalat sanayi güven endeksi %1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

Ekim ayında 1,2 oranında yükselerek yüzde 96,5 yükselen tüketici güven endeksi, kasım ayında 1,3 oranında gerileyerek yüzde 95,3 değerini aldı.

Kasım 2023, Ekonomik güven endeksi:

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 1 ayda azaldı - Resim : 1

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 1 ayda azaldı - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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