Togg’dan Heyecanlandıran Video! T10X İçin ‘Ayder Yeşili’ Rengi İddiası

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım geldi. Halihazırda 6 renk ile satışa sunulan Togg T10X için yapılan paylaşımda yeni bir rengin geleceği ve bunun da 'Ayder Yeşili' olacağı iddia edildi.

Togg’dan Heyecanlandıran Video! T10X İçin ‘Ayder Yeşili’ Rengi İddiası

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, 6 renk ile satışa sunuluyordu. Togg, T10X akıllı cihazı için heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bu kapsamda Togg T10X’te önemli değişiklik yaşanacak.

“Anadolu” (Kırmızı), “Gemlik” (Mavi), “Oltu” (Siyah), “Kula” (Gri), “Kapadokya” (Bej) ve “Pamukkale” (Beyaz) renklerine yenisini ekleyecek olan Togg, yeni renk için X platformundan paylaşımda bulundu.

YENİ RENK ‘AYDER YEŞİLİ’

Togg yaptığı paylaşımda "T10X’in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız? İlhamını Türkiye’nin renklerinden aldı…" açıklamasını yaptı.

Togg severler paylaşımın altına rengin ‘yeşil’ olacağını ve adının da ‘Ayder’ olacağını belirtti.

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