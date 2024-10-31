Asgari Ücret Masasında Bu Rakam Da Yer Alacak! TÜRK-İş’ten En Son Açıklama Geldi: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Belli Oldu

Son dakika: TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 20 bin 431 TL'ye yükseldi. Eylül ayında bu tutar 19 bin 830 TL olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRETİN ÇOK DAHA ÜZERİNE ÇIKTI

Ekim ayı itibarıyla asgari ücret 17 bin 2 TL iken, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 3 bin 429 TL olarak hesaplandı. Bu fark, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ortaya koydu.

Yoksulluk sınırı ise gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel gereksinimleri kapsayan toplam harcama miktarını yansıtarak 66 bin 553 TL seviyesine yükseldi. Yoksulluk sınırı geçen ay 64 bin 595 TL olarak açıklanmıştı.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de bu dönemde arttı ve 26 bin 527 TL’ye ulaştı. Gıda fiyatlarındaki artışın sürdüğü ülkede, Türk-İş verileri gıda enflasyonunda aylık yüzde 3,03, yıllık ise yüzde 49,31'lik bir yükselişe işaret etti. Bu rakamlar, artan yaşam maliyetleri ve enflasyonist baskının vatandaşlar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.